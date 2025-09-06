Política PT faz ofensiva jurídica contra Tarcísio de Freitas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Partido acusa o governador de utilizar a máquina pública para fins pessoais. Foto: GovSP

O PT iniciou uma ofensiva jurídica contra o governador de São Paulo,Tarcísio de Freitas (Republicanos), em resposta à sua crescente mobilização pela anistia dos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. As ações foram protocoladas tanto no Ministério Público de São Paulo quanto no Supremo Tribunal Federal. A apuração é do analista de Política Pedro Venceslau, da CNN.

Em Brasília, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) apresentou uma representação ao STF solicitando investigação contra Tarcísio por suposta obstrução de justiça. Paralelamente, no âmbito estadual, o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) protocolou uma ação por improbidade administrativa junto ao Ministério Público de São Paulo.

A ação de Fiorilo acusa o governador de utilizar a máquina pública para fins pessoais. O argumento central é que Tarcísio estaria negligenciando suas responsabilidades administrativas em São Paulo para se dedicar à articulação pela anistia, tema que, segundo a acusação, não tem relação direta com as questões do estado.

O governador intensificou sua participação nas discussões sobre anistia, realizando encontros com integrantes do Republicanos e com o presidente da Câmara, Hugo Mota (Republicanos-PB). O PT considera estas ações como contrárias ao que classifica como “defesa da soberania nacional”.

