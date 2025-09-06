Mundo Surfista morre após ataque de tubarão na Austrália

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Homem 57 anos estava com amigos no momento do ocorrido. Foto: Reprodução/Instagram Homem 57 anos estava com amigos no momento do ocorrido. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Um surfista de 57 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão em uma praia de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália, pouco depois das 10h da manhã deste sábado, 6 (21h da sexta, 5, em Brasília). O corpo do homem, que perdeu “vários membros”, foi encontrado flutuando e a prancha partida em duas partes.

O incidente aconteceu na praia de Long Reef enquanto o homem surfava com amigos. A vítima deixou esposa e uma filha pequena. Devido ao episódio, algumas praias da cidade, como Manly e Narrabeen, ficarão fechadas por pelo menos 24 horas.

A polícia acredita que o homem tenha sido atacado por um “grande tubarão”. Peritos devem examinar os restos da prancha e o corpo do surfista para tentar determinar a espécie do animal. A maioria dos ataques graves de tubarão na Austrália são de tubarões-brancos ou tubarões-tigre.

Na última segunda-feira, 1º, redes contra tubarões haviam sido instaladas em 51 praias entre Newcastle e Wollongong. A praia de Long Reef está inclusa no perímetro.

Este é o primeiro ataque fatal de tubarão em Sydney desde 2022, quando o instrutor de mergulho britânico Simon Nellist, de 35 anos, morreu no subúrbio de Little Bay.

Já no país, o último ataque fatal de tubarão aconteceu em março deste ano, quando um surfista foi atacado em Wharton Beach, na Austrália Ocidental.

Desde 1791, mais de 1.280 incidentes com tubarões foram registrados na Austrália, destes mais de 250 foram fatais.

