Gabriel Boschilia atuou em apenas 20 jogos em 2021 pelo Inter Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Por Andrei Severo * | 17 de dezembro de 2021

O futuro de Gabriel Boschilia está sem uma definição para 2022. Após uma temporada inconstante no Inter, o jogador despertou interesse de seis clubes da Série A. O desejo do atleta é permanecer no Beira-Rio, mas ele quer mais oportunidades em campo.

Boschilia chegou ao Inter em janeiro de 2020. O seu início foi bastante promissor, sendo uma das peças chaves no time do ex-técnico colorado, Eduardo Coudet. Porém, uma grave lesão onde rompeu o ligamento do joelho, em outubro, o retirou do restante da temporada. Retornando em junho deste ano, o jogador não conseguiu repetir as mesmas atuações e acabou recebendo poucos minutos com Miguel Ángel Ramirez e Diego Aguirre.

O camisa 21 colorado atuou ao todo em 49 jogos. Marcou cinco gols e deu duas assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

