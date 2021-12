Inter Fora dos planos da direção, Guilherme Pato não permanecerá no Inter em 2022

Por Andrei Severo * | 16 de dezembro de 2021

Guilherme Pato chegou a atuar em três partidas em 2021 defendendo as cores do colorado Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Os movimentos no Inter para 2022 já iniciaram. Após a saída de três jogadores, mais um não está nos planos da direção colorada e não deve permanecer para a próxima temporada. É o caso do jovem atacante, Guilherme Pato, que retornará de empréstimo após passar a temporada defendendo as cores do Cuiabá.

Na tarde de hoje (16), o diretor executivo colorado, Paulo Bracks, ligou para os representantes do atleta informando a nova situação. Retornando de empréstimo do Cuiabá, Guilherme Pato se reapresentaria em janeiro do ano que vem.

O atacante chegou a receber algumas chances no início de 2021, porém, a direção colorada decidiu por dar rodagem ao jovem. Existem clubes do Brasil e do exterior com interesse no atacante, que possui vínculo com o colorado até dezembro de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

