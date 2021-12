Inter Inter acerta o retorno de D’Alessandro pelo período de seis meses.

Por Leonardo Moll * | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Argentino retorna após quase um ano de sua despedida Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores da história do Inter, D’Alessandro está prestes a confirmar seu retorno ao estádio Beira-Rio. Foi confirmado na tarde desta quinta-feira (16) o acerto entre clube e jogador. O agora ex-jogador do Nacional assinará um pequeno contrato no período de seis meses.

Caso se confirme, o argentino retornará após quase um ano de sua despedida pelo clube, diante do Palmeiras, no Beira-Rio. Depois de uma passagem um pouco apagada no futebol uruguaio, D’Alessandro retorna visando se aposentar no clube onde fez história durante mais de dez anos.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, a idéia é que o meia inicie a temporada junto do grupo, participe de todo o Campeonato Gaúcho, e encerre sua carreira ao final do primeiro semestre, dessa vez com a presença da torcida dentro do estádio.

Lembrando que, pelo clube, D’Alessandro já que o terceiro jogador que mais vestiu a camisa colorada, com 505 jogos. Se atuar em apenas 19 partidas, passará o segundo colocado da lista, Bibiano Pontes (zagueiro dos anos 60 e 70). D’Ale também é o 15° maior artilheiro da história, e busca seu centésimo gol.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter