Inter Inter renova com zagueiro Victor Cuesta até o fim de 2023

Por Leonardo Moll * | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Defensor permanecerá no Beira-Rio Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Victor Cuesta está de contrato renovado com o Inter. Em entrevista exclusiva para a Rádio Grenal na manhã desta quinta-feira (16), Paulo Bracks, executivo de futebol do clube, confirmou a informação: ”Ele está de contrato renovado, não irá sair do Internacional.”. Zagueiro assinou até o fim de 2023

O camisa 15 até chegou a ser especulado em uma troca com o atacante Pablo, do São Paulo. Contudo, estendeu seu vínculo no Beira-Rio e deve permanecer para a temporada de 2022. Está será a sexta temporada do argentino vestindo a camisa do Inter.

Desde que desembarcou em Porto Alegre, Cuesta já viveu diversos momentos dentro do colorado. Teve seu auge técnico em 2018, quando recebeu o prêmio da Bola de Prata, da ESPN, e Craque do Brasileirão como melhor zagueiro. Em 2020, voltou a receber a premiação da CBF.

Contudo, sofreu em 2021 após a lesão de Rodrigo Moledo, e foi bastante criticado por parte da torcida, que chegou a pedir sua ida para o banco de reservas. Posteriormente, melhorou após a chegada de Bruno Mendez, e recuperou um pouco de seu prestígio.

Pelo clube, já são 258 partidas disputadas, e dez gols marcado. Porém, ainda não conquistou nenhum título.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter