Por Leonardo Moll * | 16 de dezembro de 2021

Treinador não conseguiu obter o mesmo sucesso de sua primeira passagem Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter anunciou na noite da última quarta-feira (15) que Diego Aguirre não é mais técnico do clube. Decisão foi tomada após a não-ida do treinador para a seleção uruguaia. Em nota, colorado afirma que situação foi definida por meio de comum acordo.

Em sua segunda passagem no estádio Beira-Rio, Aguirre até teve um bom início, levando o Inter para a briga por uma vaga direta na Libertadores. Porém, não conseguiu manter o mesmo nível na reta final do Brasileirão e despencou na tabela, terminando o 12° lugar.

Na temporada de 2021, o técnico uruguaio comandou o colorado por 35 partidas e acabou com um rendimento um pouco abaixo do esperado. Foram 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com cerca de 43% de aproveitamento. Ele também esteve presente na eliminação do clube na Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

