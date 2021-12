Inter Diego Aguirre não é mais o técnico do Inter

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

O clube e o treinador decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Diego Aguirre está de saída do comando da equipe do Inter. O Colorado informou nesta quarta-feira (15) que o clube e o treinador decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Em sua segunda passagem no cargo, o uruguaio trabalhou em 35 partidas, durante o segundo semestre de 2021. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. “O Clube agradece pelo profissionalismo e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras”, diz a nota divulgada pelo Inter.

Aguirre chegou ao clube ainda na metade de junho, após a demissão do espanhol Miguel Ángel Ramírez. A decisão da saída de Aguirre foi divulgada um dia depois de a Federação Uruguaia de Futebol anunciar Diego Alonso como o novo comandante da Seleção Uruguaia. Diferente do que vinha sendo especulado nos últimos dias pela imprensa, que projetava Diego Aguirre como nome favorito para assumir o cargo, os uruguaios decidiram seguir outro caminho.

Reformulação

Após o término do Campeonato Brasileiro, o foco do Inter agora está voltado para a temporada 2022. Em busca de uma reformulação no elenco, tão solicitada pela torcida colorada, três jogadores já se despediram do clube gaúcho e seguirão outros rumos a partir do ano que vem.

O experiente goleiro Marcelo Lomba deixou o Colorado após seis temporadas e defenderá as cores do bicampeão da Libertadores, Palmeiras, em 2022. Lucas Ribeiro e Renzo Saravia foram outros atletas que se despediram do clube após terem seus vínculos de empréstimo se encerrando no final deste ano.

Para 2022, a única contratação até aqui foi o reforço de Matheus Cadorini. O jovem atacante estava emprestado ao Inter por parte do Audax Osasco. O Colorado adquiriu 70% do passe do atleta por cerca de R$ 1 milhão e assinou com o jogador até o final de 2025.

