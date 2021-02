Porto Alegre Bota-Fora atende comunidades de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Serviço estará no Morro Alto (bairro Campo Novo), Bola 10 (Hípica) e Juliano Moreira (Jardim Botânico). Foto: Cristine Rochol/PMPA Serviço estará no Morro Alto (bairro Campo Novo), Bola 10 (Hípica) e Juliano Moreira (Jardim Botânico). (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), retoma a programação em 2021. O serviço será realizado nesta semana até o sábado (6), atendendo oito comunidades. A ação ocorre a partir das 8h. Para esta sexta-feira (5), foram programados atendimentos às comunidades Morro Alto (Campo Novo), Bola 10 (Hípica) e Juliano Moreira (Jardim Botânico).

O Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar no descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU, como eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões e outros objetos volumosos. O trabalho busca evitar que resíduos descartados irregularmente nas ruas obstruam arroios e bocas de lobo, causando alagamentos. Também se destina a atender as comunidades em vulnerabilidade social. Serão mais de 200 comunidades beneficiadas pelo projeto.

“O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos realizem o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. Seguiremos vigilantes e fiscalizadores dos serviços prestados à população, com o foco na zeladoria da cidade”, ressalta o secretário Municipal de serviços urbanos, Marcos Felipi Garcia. O diretor-geral do DMLU, René Machado de Souza, destaca que outras opções para descarte serão otimizadas. “Também estamos estudando alternativas para ampliação dos Ecopontos e a implantação de Unidades Itinerantes”, informa.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro. O DMLU contará agora também com um carro de som, que vai percorrer as comunidades um dia antes da coleta, avisando, através de áudios, sobre o serviço a ser feito no local.

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito de modo gratuito, diretamente em uma das UDC (Unidades de Destino Certo) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade. Para mais informações sobre os locais, clique aqui. O DMLU integra a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

Programação por comunidades:

03/02 – Quarta-feira: Nazaré (Sarandi), Monte Cristo (Vila Nova)

04/02 – Quinta-feira: Frei Caneca (Boa Vista), Biriba (Agronomia)

05/02 – Sexta-feira: Morro Alto (Campo Novo), Bola 10 (Hípica), Juliano Moreira (Jardim Botânico)

06/02 – Sábado: Ilha dos Marinheiros (Arquipélago)

O DMLU esclarece ainda que o programa Bota-Fora é realizado nas comunidades. Os bairros são colocados entre parênteses para facilitar a localização da comunidade.

