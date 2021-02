Porto Alegre Encaminhamentos de seguro-desemprego previstos para esta sexta em Porto Alegre serão reagendados

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Os usuários já agendados estão sendo avisados pelos canais de contato. Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA Os usuários já agendados estão sendo avisados pelos canais de contato. (Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA) Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA

Por problemas operacionais no sistema nacional, o Sine Municipal de Porto Alegre vai reagendar para a próxima semana os encaminhamentos de seguro-desemprego previstos para esta sexta-feira (5). Os usuários já agendados estão sendo avisados pelos canais de contato.

Segundo a prefeitura, desde a implantação do sistema de agendamento eletrônico no Sine Municipal, não há filas presenciais para encaminhar o pedido de seguro-desemprego. Todos os trabalhadores são atendidos com dia e hora previamente marcados.

