Economia Botijão de gás fica R$ 0,36, em média, mais barato em uma semana

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 105,56, acima dos R$ 105,08, da semana anterior Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 105,56, acima dos R$ 105,08, da semana anterior. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Dados do levantamento semanal de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo) feito no período de 13 a 19 de fevereiro, revelam que o valor médio do botijão de 13 kg no Rio Grande do Sul tem um preço médio de R$ 102,39, valor R$ 0,36 mais baixo que os R$ 102,75 da semana anterior em 350 postos pesquisados.

Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 105,56, acima dos R$ 105,08, da semana anterior. Santo Ângelo, com R$ 124,33, é o valor médio mais alto do estado. O valor médio mais baixo cobrado no Rio Grande do Sul pelo botijão é em Alvorada (R$ 92,57).

Já no caso do GNV, o mesmo levantamento aponta que o preço médio do produto no estado chega a R$ 5,76 o metro cúbico, valor que em Porto Alegre é de R$ 5,82, em oito postos pesquisados. A média do metro cúbico mais barato é cobrado em Bento Gonçalves, a R$ 5,54.

