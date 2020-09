Esporte Bottas vence GP da Rússia e Hamilton tem recorde adiado

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Bottas fez um desabafo pelo rádio e disse que a vitória era uma resposta aos críticos. Foto: Divulgação Bottas fez um desabafo pelo rádio e disse que a vitória era uma resposta aos críticos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O piloto inglês Lewis Hamilton cometeu duas infrações antes da corrida, ao treinar largadas em local irregular, e foi punido com a perda de dez segundos antes da troca de pneus. Com o tempo perdido, Hamilton perdeu a liderança construída nas primeiras voltas e só conseguiu terminar em terceiro, atrás de Max Verstappen. Valtteri Bottas terminou em primeiro.

Bottas fez um desabafo pelo rádio e disse que a vitória era uma resposta aos críticos. Agora, na classificação do campeonato, ele passa a somar 161 pontos, contra 205 do líder Lewis Hamilton. Terceiro na tabela, Max Verstappen tem 128 pontos.

Com o resultado, Hamilton precisa esperar até a próxima corrida, o GP do Eifel, em Nürburgring (Alemanha), para tentar igualar o recorde de 91 vitórias do alemão Michael Schumacher na F1. A corrida será disputada daqui a duas semanas.

Também pontuaram na prova, da quarta à décima posições, Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (RBR), Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Renault), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Alexander Albon (RBR).

