Porto Alegre Aberto processo seletivo para técnico em tratamento de água e esgotos

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Inscrições começam nesta segunda-feira, 28, e seguem até 5 de outubro. Foto: Divulgação/PMPA Inscrições começam nesta segunda-feira, 28, e seguem até 5 de outubro. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) publicou, em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) o segundo processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de trabalhadores na função de Técnico em Tratamento de Água e Esgotos do departamento. As inscrições começam nesta segunda-feira (28).

O processo objetiva atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme Lei Municipal nº 12.715, de 16 de julho. O período de inscrições será das 8h do dia 28 de setembro às 17h30 do dia 5 de outubro. Para efetivar a inscrição, o candidato dever preencher o formulário eletrônico que será disponibilizado neste site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae.

