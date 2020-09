Porto Alegre Retomada do almoço na educação infantil começa nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Prefeitura repassou recursos extras para as escolas da rede pública estatal e comunitária. Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA/Arquivo Prefeitura repassou recursos extras para as escolas da rede pública estatal e comunitária. (Foto: Luã Fontoura/SMED PMPA) Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA/Arquivo

A prefeitura repassou valores extras para a rede pública de educação infantil estatal e comunitária para o reinício, a partir desta segunda-feira, 28, da oferta de almoço nas escolas que mantêm este serviço. A Smed (Secretaria Municipal de Educação) fez o pagamento integral do mês de setembro para as escolas comunitárias na sexta-feira (25), totalizando R$ 12.695.383,50. O pagamento havia sido reduzido devido à suspensão do atendimento. Já as escolas estatais receberão R$ 2,5 milhões para aquisição de itens de segurança.

Na segunda-feira será retomada a oferta de almoço em 289 instituições de ensino (43 escolas municipais de educação infantil, 39 de ensino fundamental que contam com turmas de educação infantil e 207 comunitárias). Ao todo, essas escolas atendem a 26,7 mil alunos. A retomada das refeições faz parte do cronograma proposto pelo Município.

Logo após a suspensão das aulas, em março, para todas as redes de ensino e em todos os níveis, a Smed manteve a oferta de almoço nas escolas até o dia 27 daquele mês. Desde então, foi iniciada a distribuição de kits de alimentos in natura para as famílias dos alunos. Foram entregues mais de mil toneladas de alimentos adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

