Política Deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) cede relatoria do Minha Casa Minha Vida para União Brasil

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Em troca, o deputado será o vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Em troca, o deputado será o vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida. (Foto Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) abriu mão da relatoria da medida provisória (MP) que recria o programa Minha Casa Minha Vida para o deputado Fernando Marangoni (União-SP), nome definido pelo partido. O acordo foi fechado após reunião de líderes partidários na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta quinta-feira (13).

“Houve um problema de mal entendido, de informações e justamente para poder viabilizar o entendimento, o compromisso para que a comissão ande, houve um acordo”, afirmou o deputado.

Na última terça (11), Boulos foi designado o relator da MP do Minha Casa Minha Vida (MCMV) na reunião da comissão mista que analisará o texto. No entanto, o União Brasil alegou que tinha prioridade para indicar um deputado à função. O impasse entre os partidos poderia travar o andamento dos trabalhos.

Agradecimentos

Líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento (BA) agradeceu o gesto do deputado Boulos de renunciar ao cargo e afirmou que agiu em defesa dos interesses da legenda.

“Sempre tivemos a melhor relação possível. É compreensível que eu defenda os interesses do meu partido e peço desculpa se em algum momento me extrapolei pessoalmente na defesa desses entendimentos. Como sempre, nossa Casa dá exemplo, é a Casa do equilíbrio”, esclareceu o líder do União.

Acordo

Em troca, Boulos será o vice-presidente da comissão do MCMV. O deputado também aceitou ser o relator do projeto de lei que vai recriar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Inicialmente, a proposta foi enviada ao Congresso como medida provisória. Mas, diante do embate entre Câmara e Senado em torno do assunto das MPS, o texto será reenviado na próxima semana como projeto de lei com urgência constitucional.

O acordo fechado hoje também destravou a definição do relator da MP do Bolsa Família. A indicação será feita pelo PT.

“Em um acordo de rodízio que está sendo feito pela bancada da federação entre PT, o PCdoB e o PV, vai caber ao deputado do PT, deputado doutor Francisco, relatar o programa Bolsa Família”, afirmou o deputado Zeca Dirceu, líder do PT da Câmara.

2023-04-13