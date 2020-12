Notas Brasil Boulos inicia viagem pelo País

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

O PSOL deu início à estratégia de nacionalizar a figura de Guilherme Boulos, segundo colocado na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A primeira parada foi Belém, no Pará. Uma agenda de viagens pelo Brasil está prevista para o início do ano que vem, dependendo das condições sanitárias em função da pandemia do novo coronavírus.

