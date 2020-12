Notas Brasil Jovem suspeito de praticar pelo menos 15 homicídios é preso

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Um jovem de 19 anos, suspeito de cometer pelo menos 15 homicídios no Grande Recife entre 2019 e 2020, foi preso no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que, em 2020, 12 homicídios tenham sido consumados pelo jovem. O suspeito está ligado ao tráfico de drogas.

