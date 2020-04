Notas Brasil Bovespa fecha em forte alta seguindo exterior

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em forte alta nesta segunda-feira (6), apoiada no sinal positivo de outras praças acionárias no exterior, após mais uma semana de perdas, na esteira das dúvidas e preocupações com a pandemia de Covid-19. O Ibovespa subiu 6,52%, aos 74.072 pontos.

