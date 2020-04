Ovo registra no campo o maior valor desde 2013

O preço do ovo no campo atingiu na última semana o maior valor nominal (descontada a inflação) desde o início da série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea), que começou em 2013. Segundo o Cepea, este cenário está atrelado à demanda pela proteína, que segue bastante alta, e à oferta, que está menor.