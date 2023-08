Expointer Bovinos, zebuínos e bubalinos são destaques entre os animais de argola na Expointer 2023

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Eles respondem por 36% dos 3.480 animais que participarão de provas ou julgamentos Foto: Desirée Möller/Divulgação Foto: Desirée Möller/Divulgação

Entre os 3.480 animais de argola (que participam de competições ou julgamentos) inscritos na Expointer 2023, bovinos, zebuínos e bubalinos representam 36% do total. São 1.254 animais distribuídos em 33 das 89 raças de diferentes espécies que estarão presentes na feira.

A participação dos bubalinos chama a atenção pelo aumento expressivo, passando de 16 animais inscritos em 2022, das raças Mediterrâneo e Murrah, para 60, um crescimento de 275%.

No caso da raça Murrah, o aumento chegou a 616%, com 43 animais inscritos. A presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu), que é também é médica veterinária e criadora de Murrah em Itapuã (Viamão), Desireé Möller, afirma que o aumento pode ser atribuído ao trabalho que a associação vem realizando ao valorizar os produtos (carne e queijo, principalmente) como uma forma de mostrar o búfalo como uma boa alternativa de produção.

Ela explica que o búfalo é um animal doméstico, de fácil manejo e com bom ganho de peso. Entre as vantagens para a produção leiteira estão a menor quantidade de leite necessária para se produzir um quilo de queijo (cinco litros) e a existência de um mercado com alta demanda e bom preço, já que o quilo pode chegar a R$ 300. “Além do leite, a carne de búfalo tem 55% menos calorias, 40% menos colesterol e é mais magra que a carne de frango”, acrescenta Desireé.

A associação, que completa 45 anos em 2023, terá uma programação extensa na feira. Na quarta-feira (30), à tarde, ocorre o julgamento na pista central. No mesmo dia, à noite, haverá a festa de comemoração do aniversário da Ascribu. Na quinta-feira (31), pela manhã, será realizado um debate na Federacite sobre os bubalinos, e, ao meio-dia, começa a 3ª Mostra Brasileira de Queijos de Búfalas no pavilhão dos búfalos.

Zebuínos

Os zebuínos têm 106 animais de seis raças distintas inscritos este ano. A Nelore é a que apresenta o maior número, com 29 animais, um aumento de 7,41% em relação a 2022, quando foram registrados 27 animais.

Alencar Pereira, da Fazenda Scarpari, em Morrinhos do Sul, é criador de nelore desde 2019 e este ano levará dez exemplares para a feira. Ele participou pela primeira vez da Expointer em 2022 e já obteve várias conquistas: a grande campeã da raça, a reserva grande campeã fêmea e o reservado grande campeão macho.

Além disso, a cabanha também ganhou o Troféu Farsul Banrisul Expointer 2022 na categoria zebuínos. “Para nós, este é um momento de muita alegria pelo reconhecimento de um trabalho que está começando. Estamos entusiasmados e ansiosos para a Expointer deste ano”, afirma.

Bovinos de leite

Na Expointer 2023, serão 317 bovinos de leite das raças Holandesa, Jersey, Gir Leiteiro e Girolando. A raça holandesa é a que apresenta a maior quantidade, com 162 animais inscritos. O número está sendo comemorado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando).

O presidente da entidade, Marcos Tang, que também é criador e vai levar 14 animais para a feira, afirma que essa participação representa muito em qualquer lugar do mundo. “Sabemos que os criadores e os expositores têm muito do trabalho e da genética dos animais para mostrarem”, afirma.

Ele explica que, mesmo com as dificuldades geradas pela estiagem, pelo ciclone e pela importação de leite, os produtores estarão presentes. “A Expointer é muito importante. Além de ser um grande evento, a feira é uma vitrine”, acrescenta.

O tradicional banho de leite recebido pelos produtores que ganham o concurso leiteiro, um dos grandes momentos durante a feira, será realizado no dia 29 de agosto, à tarde. Entre os dias 30 e 31, ocorrem os julgamentos.

Bovinos mistos

Entre os bovinos mistos, são 154 animais inscritos das raças Normanda, Pardo Suíço Corte, Red Poll e Simental-Fleckvieh. A que estará presente em maior número é a Simental-Fleckvieh, com 133 animais inscritos, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina.

De acordo com o presidente da Associação de Criadores da Raça Simental-Fleckvieh, Eduardo de Assis, ela é a segunda raça mais criada no mundo, sendo reconhecida pela qualidade da carne e pelo ganho de carcaça nos cruzamentos industriais. Assis explica ainda que têm crescido o interesse por animais leiteiros.

“A vitrine da Expointer é importante, apesar da desaceleração registrada na economia. Um esforço a mais para estar na maior exposição da América Latina pode significar novos mercados, agregar valor à produção, porque a qualidade dos produtos expostos no parque de Esteio é excepcional”, complementa.

Bovinos de corte

Ao todo, 617 bovinos de corte estão inscritos na feira. São 15 raças diferentes, com destaque para o Braford, com 94 animais, um a mais do que em 2022. “É uma verdadeira invasão cara branca na Expointer 2023.

O Braford é a raça de maior número de bovinos dentro do galpão e a Associação Brasileira de Hereford e Braford é a associação com maior número de bovinos na feira”, destaca o presidente da ABHB, Eduardo Soares.

Ele explica que os números mostram a credibilidade que a ABHB tem para associados e criadores e expressam o resultado do trabalho árduo de produção nas propriedades, os investimentos e o retorno deles através de ótimos negócios.

O julgamento das fêmeas da raça Braford está previsto para terça-feira (29), a partir das 8h30. No mesmo dia, a partir das 13h30, ocorre o julgamento dos machos Braford argola.

