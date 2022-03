Acontece Box Kids TV: novo canal infantil estreia em abril no mercado brasileiro de Pay TV e em plataformas OTT

O GRUPO BOX BRAZIL estreia nesta sexta-feira, primeiro dia de abril, um novo canal de TV: o BOX KIDS TV. Ele estará disponível tanto para o mercado de PAY TV como para o mercado OTT de Plataformas Digitais, com distribuição inicial já confirmada para os assinantes da operadora VIVO.

Com uma programação infantil segmentada, para que crianças que estão na faixa etária pré-escolar possam se divertir e se surpreender ao “abrirem suas caixinhas de surpresas” junto com suas famílias e amigos, o BOX KIDS TV tem linha editorial comprometida com a diversidade de linguagens, narrativas e estilos, com conteúdos pedagógicos, exibindo produções nacionais e internacionais dubladas, com destaque ao conteúdo brasileiro independente.

“Nosso compromisso é lançar um novo canal infantil que conquiste o público em idade pré-escolar, com proposta de uma identidade, um olhar, uma forma de comunicar e uma programação diferente, mas que ao mesmo tempo contemple a exibição de conteúdos e histórias conhecidas e aprovadas pela criançada e suas famílias”, destaca Ramiro Azevedo, diretor do canal Box Kids TV no Brasil. Ramiro enfatiza que, para a indústria audiovisual brasileira, o canal apresenta uma nova janela e uma importante oportunidade para produtores e distribuidoras licenciarem suas obras e, em breve, produzirem ou co-produzirem novas obras originais.

Animações nacionais como “Astrobaldo”, “Jogos de Inventar”, “Animazoo”, “Bubu e as Corujinhas”, “Universo Z”, “Lupita no Planeta de Gente Grande”, entre outras, estão na programação do BOX KIDS TV já no primeiro mês de operação.

“O mercado mundial de entretenimento, em especial o de PAY TV e de plataformas streamings, tem comprovado que os canais lineares continuam e continuarão despertando muito interesse dos assinantes, compartilhando a atenção com o conteúdo on demand. A decisão de investirmos cada vez mais no segmento infantil estava em nosso planejamento estratégico e, frente aos recentes movimentos do nosso mercado, entendemos que este é o momento de lançarmos o BOX KIDS, um canal dedicado a este público tão especial”, afirma Cícero Aragon, CEO do Grupo Box Brazil. “Acreditamos que o BOX KIDS contribuirá para o aumento de percepção de valor do nosso mix de canais no Brasil, cada vez mais diverso, segmentado e relevante para o público em geral e também para o mercado publicitário”, acrescenta. O CEO adianta que nas próximas semanas, novos canais serão anunciados, além de outras novidades do Grupo Box Brazil ao mercado.

O BOX KIDS TV será licenciado e programado pelo braço internacional do Grupo Box Brazil, passando a integrar inicialmente o portfólio de canais ofertados pelo Grupo no Brasil, ao lado dos já consagrados Travel Box Brazil, Prime Box Brazil, Fashion TV e Music Box Brazil.

Sobre o Grupo Box Brazil

O GRUPO BOX BRAZIL é o maior grupo independente brasileiro de canais PAY TV e em plataformas streaming. Com capital 100% nacional, tendo em seu DNA a inovação na criação de soluções e de produtos audiovisuais, atua no Brasil, Estados Unidos, Equador, Panamá, Angola e Moçambique. No Brasil, conta agora com seis canais, sendo cinco para o mercado de Pay TV. Está presente em mais de 14 milhões de lares e 98% das operadoras de TV por assinatura no país. Além da Programadora Brasileira de Canais, o grupo conta com a Box Brazil Play, plataforma de streaming para o mercado OTT e mercado PAY-TV que disponibiliza mais de 40 canais de TV ao vivo brasileiros, e mais de 3000 conteúdos independentes nacionais. Integram também o GRUPO BOX BRAZIL as empresas Media Mundus, agregadora e distribuidora digital focada em conteúdos brasileiros e a CONTAINER MEDIA, programadora internacional de canais PAY TV e de soluções em agregação de conteúdos e plataformas digitais para o mercado OTT.

