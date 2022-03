Inter Inter libera Mazzetti e Nicolas para o Xavante

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Jogadores devem ganhar mais experiência no novo clube Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Não tendo sido aproveitados neste início de temporada, o Inter liberou o lateral-direito Lucas Mazzetti e o atacante Nicolas para encontrar um novo clube. O destino dos jovens deve ser o Brasil de Pelotas, que disputará a Série C.

Eles vão por empréstimo até o final da disputa do campeonato do Xavante e sem passe fixado. A ideia é que a dupla tenha uma maior rodagem, já que receberão mais oportunidades, algo que seria difícil no Inter em razão da concorrência no Beira-Rio.

Mazzetti fez sua estreia no profissional na última rodada do Brasileirão de 2021, no empate em 0 a 0 com o Corinthians, que tirou o título do Colorado. Em seguida foi emprestado ao Vila Nova para disputar a Série B. Já Nicolas foi um dos garotos promovidos pelo Inter no início da temporada e esteve em campo no empate em 0 a 0 com o São Luiz pelo Gauchão, mas depois não ganhou mais chances.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

