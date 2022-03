Inter Novo reforço, Alemão comemora oportunidade no Inter: “Maior desafio da minha carreira”

Por Andrei Severo * | 29 de março de 2022

Alexandre Alemão foi apresentado oficialmente como novo reforço colorado na manhã desta terça-feira (29) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na manhã desta terça-feira (29), o novo atacante do Inter, Alexandre Alemão, foi apresentado oficialmente para a torcida e a imprensa por meio de uma entrevista coletiva. O reforço colorado chega ao clube gaúcho assinando até o final de 2023. Jogador estava emprestado do Avaí ao Novo Hamburgo.

Inicialmente, quem falou foi o vice de futebol colorado, Emílio Papaléo. Dirigente deu as boas vindas ao atacante: “Queremos aqui, desejar um excelência jornada. Portas abertas, a casa é sua e que nos ajude muito a conquistar os objetivos da temporada. Seja muito bem-vindo”.

Com passagens pelo Japão e Santa Catarina, o jogador de 23 anos comentou sobre a nova oportunidade: “É o maior desafio da minha carreira até agora, time de maior expressão. Todos clubes (que passei) tive que me dedicar para ter essa oportunidade hoje. É se dedicar nos treinamentos e no campo”.

Sobre vir de um clube de menor expressão, Alemão respondeu sobre a responsabilidade de vestir a camisa colorada: “Acho que no futebol os exemplos estão cheios. Estou construindo minha carreira, o Inter é um nível acima. A vida é feita de desafios e aqui eu terei o meu”.

Além do grande desafio, Alexandre Alemão confessou ser torcedor do Inter. Gaúcho de Porto Alegre, o centroavante declarou: “Quando veio a notícia do Inter… Time do meu coração, sempre fui colorado e minha família também. A felicidade foi enorme”.

Suas características chamaram a atenção da direção colorada, que fizeram um movimento pouco comum no futebol atual, que é buscar jogadores em clubes de menos expressão. “Há dois anos e meio eu jogo mais de centroavante. Antes jogava mais pela beirada. Eu tenho características que ajudam, e não foram só os gols e as assistências. É questão de estar sem bola, movimentações que ajudam o time”, respondeu Alemão sobre suas funções.

O jogador chega com uma tarefa de melhorar o percentual e poderio ofensivo do time do técnico Cacique Medina. E logo de cara, promteu empenho e trabalho: “É o maior desafio da minha carreira até agora, time de maior expressão. Todos clubes (que passei) tive que me dedicar para ter essa oportunidade hoje. É se dedicar nos treinamentos e no campo”.

Alemão chega ao Inter se recuperando de uma lesão no tornozelo. Ainda nessa segunda-feira (28), o jogador reclamou de dores no local, porém explicou sua atual situação: “A questão do tornozelo, ontem foi meu primeiro treino. O que aconteceu ontem não foi o mesmo problema, apenas no mesmo pé. O que aconteceu foi uma fibrose pelo tempo parado. Quanto a estreia, vamos continuar com os trabalhos”.

