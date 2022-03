Esporte Em jogo-treino, Inter vence o Cruzeiro-RS por 3 a 0

30 de março de 2022

Nesta quinta (31), equipe colorada segue a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

Treino foi diferente na quarta-feira (30) no CT Parque Gigante. A equipe Colorada realizou uma atividade especial: pela manhã, parte do grupo principal participou de um jogo-treino contra o Cruzeiro-RS. O Inter venceu o visitante por 3 a 0. Caio Vidal, Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado fizeram os gols do trabalho. Já a outra parte do elenco fez um treinamento intenso junto da comissão técnica.

O time que iniciou o jogo-treino contra o Cruzeiro-RS foi Keiller; Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Bruno Gomes, Lucas Ramos, Estêvão e Gustavo Maia; Caio Vidal. A equipe atuou em dois tempos de 30 minutos. Depois, no terceiro tempo, entraram João Pedro, Thauan Lara, Vitinho, Lucca e Matheus Cadorini.

Caio Vidal marcou o primeiro gol após enfiada de bola dentro da área, o atacante dominou, driblou o goleiro e finalizou para marcar. Rodrigo Moledo ampliou após escanteio cobrado por Heitor, o zagueiro pulou mais alto que a defesa e cabeceou para as redes. Para fechar o placar, Gabriel Mercado aproveitou rebote após finalização na trave de Gustavo Maia e fez 3 a 0.

Copa Sul-Americana

Nesta quinta-feira (31), o grupo Colorado segue com a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana, com a retomada dos treinos. Depois da equipe ser eliminada na estreia da Copa do Brasil, o foco do clube está nos certames nacional, com o Brasileirão, e na Sul-Americana.

No próximo dia 6, no Equador, os atletas colorados entram em campo contra o 9 de Outubro, pela Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h30.

