Porto Alegre Boxes comerciais da Orla serão liberados nos próximos dias

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Comerciantes entregaram documentos e declarações legais na terça-feira. Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) recebeu o lote final de documentos e declarações legais necessárias para a confecção dos TPUs (Termos de Permissão de Uso) de 19 módulos de comércio na Orla. Com isso, os comerciantes que atuam ao Anfiteatro Pôr do Sol terão um espaço fixo para vender alimentos e bebidas junto ao Guaíba. A entrega ocorreu na terça-feira (3).

Segundo o secretário-adjunto do Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardin, a entrega dos documentos representa a penúltima etapa para a liberação de uso dos espaços disponíveis na Orla. “A partir de agora, a PGM (Procuradoria Geral do Município) tem todos os elementos à mão para elaborar os TPUS, que poderão ser assinados nos próximos dias. Com a assinatura, esses permissionários estarão autorizados a ocupar os espaços e adequá-los para abertura ao público”, explica.

Um evento deverá ser marcado, em data ainda não confirmada, para celebrar a assinatura oficial dos TPUs e a entrega dos novos módulos à população.

Cada módulo tem seis metros quadrados de área e vem equipado com bancada de granito, pia e tomada – proporcionando mais conforto para os comerciantes e os consumidores. Além disso, complementarão a estrutura já existente junto à Orla, que contempla banheiros públicos, calçadão e vista privilegiada do Guaíba.

