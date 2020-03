Dicas de O Sul Harpista russa realiza recital gratuito na Casa da Ospa

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

A harpista russa Liuba Klevtsova, acompanhada da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), realiza um recital nesta quinta-feira (5). A apresentação é gratuita e acontece a partir das 18h na Sala do Coro Sinfônico, na Casa da Ospa.

Graduada no curso de Harpa do Conservatório Tchaikovsky, de Moscou, Liuba começou a estudar o instrumento aos sete anos. Em 2001, integrou a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) como convidada e, no mesmo ano, foi aprovada no teste para harpista principal , posição que ocupa atualmente. Em suas atividades como solista, esteve à frente de orquestras brasileiras e conjuntos de câmara, tais como Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Orquestra de Câmara da USP.

Serviço

O quê: Recital de Harpa | Liuba Klevtsova

Quando: 5 de março (quinta-feira), às 18h

Onde: Casa da Ospa – Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) – Av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas

Ingresso: entrada franca

Programa

S. Prokofiev – Prelúdio em Dó maior

M. Glinka – Noturno em Mi bemol maior

M. Glinka – Cotovia

G. Donizetti – A. Zabel – Fantasia sobre solo da ópera Lucia di Lammermoor

F. Poenitz Nordische – Ballade

