Porto Alegre Secretaria de Desenvolvimento Econômico municipal tem novo interino

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Balardin substitui Eduardo Cidade. Foto: Eduardo Beleske/PMPA Balardin substitui Eduardo Cidade. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Em portaria publicada no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta quarta-feira, 4, o prefeito Nelson Marchezan Júnior designou Leandro Balardin como secretário interino da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Ele substitui Eduardo Cidade, que se desligou da prefeitura para se dedicar a projetos pessoais no centro do País.

Antes de assumir o posto de secretário, Balardin desempenhou diferentes funções dentro da SMDE. Entre maio e dezembro de 2019, foi diretor Geral de Turismo e Eventos da pasta, cumprindo um papel fundamental na articulação entre o poder público municipal e a realização de grandes eventos como a Copa América, o Acampamento Farroupilha e a Parada de Luta LGBTQI+ de Porto Alegre. Depois, foi designado como secretário-adjunto da secretaria, atuando em diferentes ocasiões como o representante do Município junto a entidades como o Conetur (Conselho Estadual de Turismo) e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

“Gosto de desafios. Agradeço muito a confiança do governo. Sinto-me plenamente engajado e comprometido em ajudar a Capital nos projetos em pauta”, afirma Balardin.

