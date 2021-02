Rio Grande do Sul BR-116 tem bloqueios em São Leopoldo para montagem de passarela

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Os serviços, divididos em três etapas, acontecem neste sábado no quilômetro 243 da rodovia Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação Os serviços, divididos em três etapas, acontecem neste sábado no quilômetro 243 da rodovia. (Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação) Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Os motoristas que costumam trafegar pela BR-116 precisam ficar atentos aos bloqueios que serão realizados neste sábado (06), em São Leopoldo, no Vale do Sinos, para a montagem de uma passarela entre os bairros Scharlau e Santos Dumont. De acordo com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), os serviços acontecem no quilômetro 243 da rodovia.

A primeira interrupção no fluxo da rodovia ocorreu no sentido Porto Alegre-Interior. A segunda acontece ao meio-dia, no sentido Interior-Porto Alegre.

O trânsito de quem sai da Região Metropolitana em direção à Capital volta a ser bloqueado às 14h. A previsão é de que cada uma das etapas dos trabalhos dure 20 minutos. A BR-448, conhecida como Rodovia do Parque, é a alternativa aos condutores.

