Polícia Homem é morto pelo genro após briga em Monte Alegre dos Campos

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Conforme informações da BM, o crime ocorreu na casa do genro, onde também estavam a filha e a esposa da vítima Foto: Reprodução Conforme informações da BM, o crime ocorreu na casa do genro, onde também estavam a filha e a esposa da vítima. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem de 53 anos foi morto com um disparo de espingarda após briga com o genro, no interior de Monte Alegre dos Campos. O caso ocorreu nesta sexta-feira (05), na localidade de Capela São Judas Tadeu.

De acordo com a BM (Brigada Militar), que foi acionada logo após a ocorrência, o disparo atingiu o peito da vítima e o autor fugiu do local antes da chegada dos policiais. A espingarda calibre .28 utilizada no crime e uma faca foram apreendidas.

Conforme informações da BM, o crime ocorreu na casa do genro, onde também estavam a filha e a esposa da vítima. Elas relataram que a vítima teria arrombado a porta empunhando uma faca. O genro fugiu por uma janela, mas, com uma espingarda, conseguiu disparar contra o sogro. O caso é investigado pela Polícia Civil de Vacaria.

