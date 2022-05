Rio Grande do Sul BR-448 será bloqueada neste sábado para manutenção em linha de transmissão

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Círculos em vermelho indicam os dois pontos de bloqueio e o local de execução dos trabalhos na linha. Foto: Reprodução/Google Earth Círculos em vermelho indicam os dois pontos de bloqueio e o local de execução dos trabalhos na linha. (Foto: Reprodução/Google Earth) Foto: Reprodução/Google Earth

A BR-448, no sentido interior-capital, será totalmente bloqueada entre as 9h e 12h deste sábado (7). A interdição se deve à manutenção programada e preventiva dos cabos de uma linha de transmissão da CPFL Transmissão, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os trabalhos serão executados no km 1 da rodovia, nas proximidades do entroncamento com a BR-116 e a RS-118. O acesso à BR-448 estará bloqueado para quem vai do Vale do Sinos para Porto Alegre nas alças de acesso da 116 e da 118.

Não haverá qualquer bloqueio no sentido Capital-Interior da rodovia. No sentido Interior-Capital, o trânsito estará liberado a partir do acesso do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, até a chegada a Porto Alegre.

As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF/RS) auxiliarão na sinalização do trânsito nas proximidades do trecho.

