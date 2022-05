Rio Grande do Sul Jair Bolsonaro visita o Rio Grande do Sul neste sábado

7 de maio de 2022

O presidente da República deve participar do ato de encerramento da colheita da soja na Fenasoja, em Santa Rosa. Foto: Divulgação/Fenasoja O presidente da República deve participar do ato de encerramento da colheita da soja na Fenasoja, em Santa Rosa. (Foto: Divulgação/Fenasoja) Foto: Divulgação/Fenasoja

Acontece neste sábado, a partir das 12h, a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) no município de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Bolsonaro deve visitar a Feira Nacional da Soja (Fenasoja), que acontece na Arena de Shows do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson. Ele deve participar do ato de Encerramento Nacional da Colheita da Soja. A cerimônia será transmitida ao vivo pela EBC e pelas redes sociais do Palácio do Planalto.

Considerada a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, a Fenasoja começou no dia 28 de abril e terminará neste domingo (8). Neste ano, de acordo com a organização, são esperados pelo menos 250 mil visitantes. A feira é palco para a indústria, comércio, pecuária e fomento à agricultura familiar, além do turismo, gastronomia e entretenimento.

Na ocasião, Bolsonaro deve sancionar a lei que torna Santa Rosa o berço nacional da soja – título que informalmente já existe e estampa o pórtico de entrada da cidade.

Rede Pampa na Fenasoja

Alexandre Gadret, presidente da Rede Pampa, é Embaixador da Fenasoja 2022. A Rede Pampa é o único grupo de comunicação atuante em rádios, TV, jornal e internet que é 100% gaúcho, demonstrando sua vocação para prestigiar as iniciativas do agronegócio em todas as feiras do setor, sempre ressaltando a importância, apoiando e incentivando o agro para o progresso do Rio Grande do Sul.

