Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Ranolfo Vieira Júnior (D) despachou no local durante a manhã e tarde desta sexta-feira. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Em mais um capítulo da projeto “Avançar pelo Rio Grande”, nesta sexta-feira (6) o governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior instalou temporariamente o seu gabinete na cidade de Venâncio Aires (Vale do Rio Pardo). Ele despachou no parque onde é realizada até 15 de maio a 16ª edição da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim).

O Executivo já transferiu a sede do Executivo, recentemente, para eventos em Torres, Soledade e Santa Rosa. A iniciativa tem por finalidade estimular uma aproximação entre a cúpula do Estado, autoridades municipais e comunidades locais, além de ampliar a visibilidade de feiras e similares realizadas no Rio Grande do Sul.

“Venâncio Aires é a capital nacional do chimarrão e sabemos da representatividade do produto para os gaúchos, em nossa cultura e história”, discursou o governador, acrescentando que:

“Com este projeto, prestigiamos municípios e grandes eventos como a Fenachim. É uma forma de fomentarmos os setores de turismo e de eventos, duas áreas muito atingidas pela pandemia. Este projeto também tem o objetivo de promover a interação com os municípios e as comunidades e ouvir as pessoas. Durante toda a minha vida pública, estive interagindo com as pessoas, é essa é a ideia aqui também”.

Atos oficiais

Acompanhado de secretários, Ranolfo participou da abertura oficial da Fenachim e de ator oficiais. Com o titular da pasta da Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), Mauro Hauschild, assinou um termo de cooperação entre governo e prefeitura para unir esforços na execução da obra de revitalização do antigo Instituto Penal de Mariante – no foco da medida está a criação de um local o primeiro Centro de Formação de Servidores da SJSPS.

O antigo Instituto Penal de Mariante, que está desativado desde 2015, fica nas imediações da atual Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. No espaço revitalizado, será possível a realização de cursos de formação, treinamentos, capacitações, aperfeiçoamento e desenvolvimento das equipes de pessoal da SJSPS, Susepe e Fase.

O secretário Hauschild disse que, além de ser destinado à formação dos agentes para o exercício da função e para uma área de treinamento de tiro, o espaço abrigará um local de formação para professores que atuam dando ensinando socioeducandos e dentro das unidades prisionais:

“É fundamental termos professores preparados para esta realidade de formação das pessoas privadas de liberdade. Sabemos que isso exige uma preparação específica para qualificar o ensino dentro do sistema prisional. Isso também poderá ser feito dentro daquele espaço, um patrimônio do Estado que será revitalizado”.

Também foi assinado um contrato de financiamento entre o Badesul e a prefeitura de Venâncio Aires, com a contratação de R$ 12 milhões para a pavimentação de vias e criação de ciclovias na cidade.

(Marcello Campos)

