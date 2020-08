Dono de uma das carreiras mais brilhantes de Hollywood, Brad Pitt passou muito aperto no começo de sua caminhada rumo à fama, e chegou a ser “salvo” quando chegou a Los Angeles com apenas US$ 325 no bolso. E foi a cantora country Melissa Etheridge que estendeu a mão ao então aspirante a ator de cinema.

De acordo com o jornal britânico “The Mirror”, Melissa ajudou Pitt por acreditar que havia potencial no jovem para alcançar o topo da indústria. Sendo assim, ela o deixou dormir em seu sofá para que não gastasse o pouco que tinha.

E essa não foi a única vez que a cantora socorreu o ator. Foi Melissa que ensinou Pitt a pescar antes de ele fazer um teste para o filme “Nada é para sempre”, de Robert Redford. “Eu ensinei Brad Pitt a pescar… Ele iria fazer um teste, isso quando eles ainda testavam Brad Pitt. Antes, ele veio à minha casa e eu o ensinei a pescar na piscina”, relembrou Melissa.