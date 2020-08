Sandy abriu seu coração em um papo sincero para o canal do apresentador Marcos Mion. Amigos de longa data, eles conversaram sobre diversos assuntos, abordando toda a carreira da cantora.

“Eu espero não passar a impressão errada. Eu sou extremamente grata, extremamente realizada com toda a minha história. Eu fui muito feliz cantando com o meu irmão, fui muito feliz na turnê do ano passado, mas eu não sou aquela pessoa. Eu me diverti, corri pro abraço, me joguei de verdade, foi muito legal. Foi interessante saber que eu ainda sei ser aquela artista. Eu estava com muito medo de novo, assim como naquele momento atrás quando fui ser a Sandy solo me deu medo do que eu ia encontrar, ano passado me deu muito medo também. De ‘será que sei ser essa artista pop, subir em palco gigantesco, com LED, com banda, balé, holofote, gente esperando, filas quilométricas, 100 mil pessoas na Cidade do Rock, um Rock in Rio só pra nós”, disse a cantora.

“Ainda que quando começou, não tinha dimensão. O projeto era para ter 10 shows, era para ser em lugares muito menores e depois virou tudo aquilo, uma turnê gigantesca, uma loucura. Eu já estava assustada sem saber. E aí fui lá e vi que conseguia e foi maravilhoso isso. Entender que tenho essa versatilidade, ainda tenho essa veia pop se quiser explorar. Foi uma experiência muito rica, um aprendizado enorme, até para conquistar um pouco mais de confiança. Mas eu sou a Sandy solo, estava louca para voltar pra isso aqui e agora estou muito realizada e feliz com tudo o que aconteceu no passado e muito feliz em poder voltar ser só eu, o que eu já tinha entendido de mim mesma e já vinha traçando em 10 anos de carreira solo.”