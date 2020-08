Miley Cyrus comenta ensaio nu de Anitta e deixa fãs empolgados com possível parceria

Depois de Anitta participar de uma live no Instagram com Miley Cyrus (foto), parece que a amizade das duas vingou. (Foto: Reprodução)

Depois de Anitta participar de uma live no Instagram com Miley Cyrus, parece que a amizade das duas vingou! Tanto que a estrela norte-americana comentou as fotos nuas que a cantora brasileira compartilhou em sua rede social nesta quarta-feira (12), de um ensaio que fez para uma revista dos Estados Unidos.

“Yum [expressão para algo delicioso, em inglês]'”, escreveu Miley. Anitta respondeu com um emoji “pintando as unhas”.

Não demorou muito para os fãs das cantoras ficarem empolgados com a interação e começarem a pedir uma parceria musical entre elas. “O feat vem”, comentaram alguns. “Anitta feat Miley é meu sonho”, declarou outro. “Eu amo uma amizade”, disse mais um.

Enquanto isso, Anitta segue sua viagem de férias pela Europa. Depois de passar pela Croácia, agora ela está na Itália com Lucas Omelek, apontado como seu novo affair, além de Ariadna Arantes e Laryssa Bottino.