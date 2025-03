Grêmio Braithwaite desfalca o Grêmio no início do Brasileirão e Sul-Americana

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O centroavante teve lesão na coxa direita Foto: Lucas Uebel/Grêmio O centroavante teve lesão na coxa direita. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nessa sexta-feira (21), o Grêmio informou a lesão de Braithwaite, que deve ficar fora de pelo menos cinco jogos do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. A previsão para retorno do centroavante é para a partida contra o Mirassol, no dia 16 de abril. Jogador foi diagnosticado com lesão no adutor longo da coxa direita.

Dentro do clube, a expectativa é que o atleta leve cerca de três semanas para se recuperar. Segundo o comunicado do Grêmio, o jogador foi diagnosticado após o Grenal da final do Campeonato Gaúcho e já está em tratamento com a fisioterapia.

Caso estimativa se confirme, Braithwaite está disponível para retorno após 11 de abril. Arezo, centroavante uruguaio, deve ser a primeira opção de Gustavo Quinteros para substituir o dinamarquês.

Começando no próximo sábado (29), o Imortal entrará em uma maratona de jogos. Além dos confrontos perdidos por Braithwaite, o Tricolor ainda tem Mirassol, Inter, Godoy Cruz e Vitória em abril. Mas a quantidade não diminui para maio, com mais oito jogos.

Se não tiver alterações, o Tricolor enfrenta o Santos, Club Atlético Grau, Red Bull Bragantino, Godoy Cruz, São Paulo, Bahia, Sportivo Luqueño e Juventude no próximo mês. O técnico Gustavo Quinteros irá precisar rodar o elenco para lidar com as partidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/braithwaite-desfalca-o-gremio-no-inicio-do-brasileirao-e-sul-americana/

Braithwaite desfalca o Grêmio no início do Brasileirão e Sul-Americana

2025-03-22