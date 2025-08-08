Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O dinamarquês fez trabalhos com a fisioterapia e depois realizou atividades com bola no gramado com o restante do grupo. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

O temor do Grêmio com uma possível ausência de Braithwaite contra o Sport no próximo domingo (10) pelo Brasileirão diminuiu. Isso porque o atacante retornou ao treino, desta sexta-feira (08), no CT Luiz Carvalho. Desta forma, o técnico Mano Menezes provavelmente segue com apenas uma dúvida no meio de campo. Antes da atividade, o dinamarquês fez trabalhos com a fisioterapia e depois realizou atividades com bola no gramado com o restante do grupo.

O atacante não participou do treinamento anterior no CT por decisão da comissão técnica, que optou por preservá-lo. Afinal, Braithwaite alegou dores no pé direito.  Ele passou a sentir um problema após uma pancada que sofreu na vitória sobre o Juventude, que ocorreu em junho. O elenco ainda fará mais uma atividade para finalizar a preparação, neste sábado (09).

Além disso, a única dúvida para o treinador passa a ser qual volante escalar. Villasanti está em tratamento devido a dores no púbis. Cuéllar está em fase final de recondicionamento físico depois de concluir a recuperação por uma lesão muscular de primeiro grau na coxa direita. Ele sofreu o problema durante um processo personalizado para acelerar o crescimento de sua parte física.

Portanto, há chances de o colombiano voltar a ser relacionado. Ele, aliás, tem chances até voltar como titular. Com isso, o provável time titular deve ser:  Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

O comandante será obrigado a realizar pelo menos uma modificação no Imortal. Isso porque Kannemann cumprirá suspensão automática contra o Sport e abre a possibilidade de Balbuena estrear.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
https://www.osul.com.br/braithwaite-retorna-aos-treinos-e-minimiza-preocupacao-no-gremio/ Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Política Desafio de apoiadores de Bolsonaro à autoridade do presidente da Câmara dos Deputados pode aproximá-lo mais do governo Lula
Pode te interessar

Grêmio Grêmio intensifica preparação para duelo decisivo contra o Sport na rodada final do primeiro turno

Grêmio Grêmio dá continuidade aos preparativos para o duelo contra o Sport no Brasileirão

Grêmio Grêmio realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Sport Recife na Arena

Grêmio Cuéllar retorna ao Grêmio após mais de três meses fora dos gramados