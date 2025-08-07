Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Proposta pela oposição, mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro no caso da trama golpista, avaliam juristas

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Objetivo da proposta é diminuir a “pressão” que a Corte exerce sobre a classe política.

Foto: Reprodução
Objetivo da proposta é diminuir a “pressão” que a Corte exerce sobre a classe política. (Foto: Reprodução)

Juristas apontam que o movimento de aliados de Jair Bolsonaro para tentar derrubar o foro privilegiado e alterar a instância do processo da trama golpista é, na prática, muito mais político que jurídico. Poderia impactar inquéritos de deputados e senadores em atual tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), mas não conseguiria mudar a tempo o caso do ex-presidente.

Nos últimos dias, o projeto para acabar com o foro de ex-presidentes e ex-parlamentares entrou no que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou como “pacote da paz”. O caso específico do foro, disse, seria uma forma de diminuir a “pressão” que a Corte exerceria sobre a classe política.

A oposição ao governo Lula (PT) afirmou que a cúpula do Congresso concordou em pautar a proposta, assim como a da anistia, em troca da desobstrução da pauta — acordo que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou que tenha acontecido.

Professores de Direito, no entanto, encaram com ressalvas o eventual impacto imediato para Bolsonaro, mesmo se o Congresso aprovar a jato, antes do julgamento da trama golpista, o fim do foro.

“Impossível (descer para a primeira instância), primeiro porque não dá mais tempo de se fazer uma alteração dessas em tão pouco tempo, até porque o processo está praticamente na fase de sentença, questão de dias”, afirma o advogado Jean Menezes de Aguiar, professor da pós-graduação da FGV.

“Também porque o juiz (Moraes) já finalizou a instrução, colhendo provas e depoimentos, surgindo aí o princípio da identidade física do juiz. Ou seja, deverá, em regra, ser este órgão, este juiz, o que dará a sentença. Aqui, o Código de Processo Penal quer a válida percepção do juiz sobre as provas colhidas”.

Também professor da FGV, Thiago Bottino complementa: “Regras processuais penais aplicam-se imediatamente aos processos em curso. No entanto, a jurisprudência do STF por diversas vezes já entendeu que mudanças nessas regras não se aplicariam a processos já em curso ou em fase final de julgamento”.

“Um exemplo foram as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime que criou o juiz de garantias. O STF estabeleceu um prazo de 12 meses para a implementação do novo sistema, de modo que seriam válidos os atos praticados pela regra antiga dentro desse prazo”.

Em 2018, recorda Bottino, o STF determinou que o foro especial só seria válido no caso de crimes cometidos “durante e em função do mandato”. Já em 2025, estabeleceu que a medida segue válida “mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” — caso de Bolsonaro com a trama golpista.

É interessante observar, diz Jean Menezes de Aguiar, a inversão que o debate atual representa: o foro sempre foi visto como “privilegiado”, um benefício. Como o processo já começa na segunda instância ou até mesmo no próprio Supremo, a depender do cargo ocupado pelo político, existia a ideia de que o instrumento protege o processo de influências políticas sobre juízes locais, por exemplo.

Ao tecer uma leitura mais político-jurídica do movimento de agora do bolsonarismo, Aguiar explica que o Legislativo tem a prerrogativa legítima de tentar mudar a lei, desde que a mudança não seja inconstitucional. O avanço da pauta reforçaria, no entanto, a percepção de que o Congresso está atuando em causa própria, leitura feita por 78% dos entrevistados na última pesquisa Quaest.

Na chegada à Câmara nesta quinta-feira (7), Motta deu a entender que não houve o acordo anunciado pela oposição. “A presidência da Câmara é inegociável. A negociação feita pela retomada (dos trabalhos da Casa, boicotados pelos bolsonaristas) não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia prerrogativa com oposição, governo, ninguém”, disse.

O acordo foi feito à revelia de Motta. Líderes partidários se reuniram com o ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), fiador da eleição do atual comandante da Câmara. Participaram da reunião os líderes do PP, Doutor Luizinho (RJ); do União Brasil, Elmar Nascimento (BA); do PSD, Antonio Brito (BA); e do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), além dos deputados Marco Feliciano (PL-SP) e Mendonça Filho (União Brasil-PE).

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo
Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
https://www.osul.com.br/mudanca-no-foro-privilegiado-nao-beneficiaria-bolsonaro-no-caso-da-trama-golpista-avaliam-juristas/ Proposta pela oposição, mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro no caso da trama golpista, avaliam juristas 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante
Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump
Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos
Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
Brasil Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS
Brasil Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Pode te interessar

Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump

Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos

Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita

Política Desembargador declarou à Receita apartamento de alto padrão por valor 43 vezes menor