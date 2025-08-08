Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo Alcolumbre, a decisão cabe a ele, no exercício de suas prerrogativas constitucionais.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Segundo Alcolumbre, a decisão cabe a ele, no exercício de suas prerrogativas constitucionais. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), falou sobre as cobranças que vem recebendo de parlamentares bolsonaristas para pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Segundo Alcolumbre, a decisão cabe a ele, no exercício de suas prerrogativas constitucionais.

Nesta semana, os senadores ocuparam a Mesa Diretora e afirmaram que só deixariam o local quando o presidente da Casa colocasse em pauta pedidos de impeachment contra Moraes, mas acabaram desocupando o plenário principal na quinta-feira (7), após 47h de protestos.

Ao anunciar a desocupação, o senador Rogério Marinho (PL-RB) disse que tinha 41 assinaturas em um ofício que pede “celeridade” a Alcolumbre para pautar essa votação. Segundo o presidente do Senado, essa não é uma questão meramente numérica e a decisão depende de uma avaliação jurídico-política.

“Não estamos diante de uma questão meramente numérica, mas de uma avaliação jurídico-politica que envolve justa causa, prova, adequação legal e viabilidade. A decisão cabe ao presidente do Senado, no exercício de suas prerrogativas constitucionais. Em respeito ao diálogo democrático e atenção à oposição, reafirmo que qualquer pedido será analisado com seriedade e responsabilidade”, disse Alcolumbre.

Após desocuparem a mesa, os senadores bolsonaristas pediram desculpas pelos atos e teriam parabenizado Alcolumbre pela forma como conduziu a situação. A Constituição prevê como função exclusiva do Senado processar e julgar ministros do STF. Na quarta-feira (6), Alcolumbre disse a líderes da Casa que não aceitaria ceder a chantagens e que não há o menor clima para pedir o impeachment de Moraes.

Câmara

Depois de 36 horas, terminou na noite de quarta-feira (6) a ocupação da mesa diretora da Câmara dos Deputados por parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As ocupações começaram por volta de 12h da última terça-feira, data prevista da retomada dos trabalhos legislativos após o recesso. Senadores e deputados contrários à prisão domiciliar do ex-presidente se revezaram dia e noite na Câmara e no Senado, impedindo a abertura das sessões legislativas e a votação de projetos.

O grupo ameaçava só voltar ao trabalho depois da votação do que chamaram de “Pacote da Paz”: anistia aos presos e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro; impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF; e a proposta que acaba com o foro privilegiado, tirando do Supremo Tribunal Federal e levando para instâncias inferiores processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto também beneficiaria os próprios parlamentares sob investigação no STF.

Em 2024, o Supremo decidiu que crimes cometidos por parlamentares e por presidentes durante o mandato continuam a ser julgados na Corte.

No primeiro dia da ocupação, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), não compareceram ao Congresso, mas criticaram a iniciativa dos oposicionistas. Motta disse que o parlamento devia ser a ponte para o entendimento.

Alcolumbre afirmou que a ocupação “constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”. Mas os aliados de Bolsonaro seguiram ocupando os plenários, inclusive durante a madrugada. A imprensa foi impedida de entrar no local. (Com informações do portal de notícias g1)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
https://www.osul.com.br/impeachment-de-ministros-do-supremo-nao-e-questao-meramente-numerica-diz-o-presidente-do-senado/ Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Política Desafio de apoiadores de Bolsonaro à autoridade do presidente da Câmara dos Deputados pode aproximá-lo mais do governo Lula
Pode te interessar

Brasil Deputado federal que pode ser punido diz que sentou na cadeira de assessor da Mesa, e não na cadeira de presidente da Câmara

Brasil Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa

Brasil Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares

Brasil Pesquisa Datafolha diz que percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros