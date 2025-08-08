Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Foto: Divulgação/Azul

A Polícia Federal (PF) colheu o depoimento de todos os passageiros do voo da Azul que fez um pouso de emergência em Brasília, na noite de quinta-feira (7), após uma falsa ameaça de bomba.

A suspeita surgiu depois que um bilhete citando explosivos no compartimento de cargas foi encontrado no banheiro da aeronave. O avião decolou em São Luís (MA) com destino a Campinas (SP), mas a rota foi desviada para Brasília. Uma varredura da PF, no entanto, descartou a presença do explosivo.

“Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília”, diz a PF.

Os cerca de 170 passageiros foram ouvidos ainda no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite de quinta e na madrugada dessa sexta-feira (8). Nenhum suspeito foi identificado e, com isso, todos foram liberados para seguir viagem.

As investigações continuam, e a PF ainda tenta descobrir a autoria da mensagem. Segundo investigadores, o bilhete não tinha conotação política – o conteúdo exato não foi divulgado. A PF informou que todas as malas que estavam na aeronave passaram por um raio-x, e o avião foi liberado para retornar à operação.

Na manhã dessa sexta (8), a Azul informou que os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia. Segundo a companhia aérea, a mudança foi preventiva “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo” – ou seja, uma ameaça de bomba. Ainda de acordo com a Azul, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram em segurança.

Em nota, a Inframerica – consórcio que administra o Aeroporto de Brasília – informou que o plano de contingência foi acionado e que não houve impacto em outros pousos e decolagens previstos para o terminal.

Imagem da plataforma de monitoramento de voos FlightRadar24 mostra que o avião faz uma “curva brusca” no ar para se aproximar do Aeroporto de Brasília. Leia abaixo a íntegra das notas divulgadas sobre o caso.

Polícia Federal

Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília. O avião foi liberado para retornar à operação.

As investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

Azul

A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

Inframerica

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que na noite de hoje, um avião de São Luiz com destino a Viracopos, declarou emergência e alternou para o terminal brasiliense. A aeronave pousou às 20:45 e os passageiros e tripulação desembarcaram em total segurança.

Todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária. A Polícia Federal está atuando no local para averiguar a suspeita de um artefato no interior da aeronave.

As operações aéreas seguiram normal por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e no momento está com uma das pistas com a operação suspensa.

