Economia Brasil abre 131,8 mil vagas formais em maio

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Saldo de abril considera 2,116 milhões admissões e 1,98 milhão desligamentos Foto: Reprodução Saldo de abril considera 2,116 milhões admissões e 1,98 milhão desligamentos Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil abriu 131.811 vagas de emprego formal em maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (27) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

O número é 15,35% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado. O saldo de abril considera 2,11 milhões admissões e 1,98 milhão de desligamentos no mês. Maio foi o terceiro mês seguido de retração e também o pior resultado desde dezembro do ano passado, quando o Caged registrou variação negativa de 448 mil vagas.

Segundo o ministério, o dado de maio foi principalmente impactado pelas demissões no Rio Grande do Sul, em razão da calamidade pública que assola o estado. Os desligamentos somaram 22.180 no estado gaúcho.

“Vamos continuar monitorando a situação. Estamos acompanhando essa fase de reconstrução com o governador do estado, com o ministro Paulo Pimenta”, disse Luiz Marinho.

“Quando tiver a retomada das obras, das construções, a tendência é a economia voltar a girar no estado e voltar a termos números positivos, talvez na divulgação de setembro”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/brasil-abre-1318-mil-vagas-formais-em-maio/

Brasil abre 131,8 mil vagas formais em maio

2024-06-27