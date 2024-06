Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre volta a entregar refeições gratuitas no Restaurante Popular do Centro

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Unidade da área central serve 400 refeições por dia na rua Garibaldi, 461, perto da rodoviária Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre reabriu nesta quinta-feira (27), o Restaurante Popular do Centro, na rua Garibaldi, 461, inicialmente para entrega de marmitas à população em situação de vulnerabilidade social, de segunda a domingo, sempre a partir das 11h.

Após a enchente de maio, o refeitório foi limpo, pintado e recebeu nova rede elétrica. Equipamentos como buffet e mesas foram comprados, mas os fornecedores ainda não os entregaram. A reabertura plena, com alimentação no local, deve ocorrer nas próximas semanas. O prefeito Sebastião Melo e o titular da SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), Jorge Brasil, estiveram no local e falaram sobre a importância do serviço.

“Com alegria retomamos as atividades do nosso Restaurante Popular do Centro, fruto de uma importante parceria com a organização Beith Shalom para oferecer não só refeições, mas também dignidade a quem mais precisa”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Esse é o maior dos seis restaurantes geridos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com média de 400 refeições servidas por dia, e estava sem funcionar desde 5 de maio. Outras quatro unidades não tiveram o funcionamento prejudicado e seguem abertas normalmente. Apenas a do bairro Arquipélago segue sem previsão de reabertura, em função do alto nível do Guaíba e da espera pela chegada de novo mobiliário adquirido.

“É importante retomarmos o serviço de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade, que vive nas áreas mais atingidas pela enchente de maio”, completa o secretário Brasil.

Restaurantes populares

Os espaços oferecem refeições gratuitas às pessoas em situação de rua, além de idosos e famílias em vulnerabilidade social. Para acessar o serviço basta estar incluído no Cadastro Único (quem não tiver, pode solicitar o cadastramento na hora). Os locais contam com acompanhamento nutricional, cardápio balanceado e variado. Em pleno funcionamento, eles servem uma média de 1 mil refeições/dia e cerca de 5,5 mil por semana, somando todas as unidades.

Endereços

Centro – rua Garibaldi, 461 (11h – segunda a domingo) – Temporariamente com entrega de marmitas.

Ilhas – rua Oscar Shmitt, 67, Ilha da Pintada. Aguarda data para reabertura.

Funcionamento normal, de segunda a sexta, a partir das 11h

Vila Cruzeiro – rua Dona Otília, 210

Lomba do Pinheiro – Rua Cacimbas, 159

Restinga – Estrada Chácara do Banco, 71

Rubem Berta – rua Caetano Fulginiti, 95

2024-06-27

2024-06-27