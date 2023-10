Economia Brasil abre 211 mil vagas de trabalho com carteira assinada em setembro, uma queda de 23,8% em um ano

Foi o 9º mês seguido com saldo positivo. (Foto: Divulgação)

Após a criação de 219.330 vagas em agosto (dado revisado nessa segunda-feira, 30), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 211.764 carteiras assinadas em setembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados há pouco pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do mês passado decorreu de 1.917.057 admissões e de 1.705.293 demissões. Em setembro de 2022, houve abertura de 278.023 vagas com carteira assinada, na série ajustada. Em um ano, a queda foi de 23,8%.

O mercado já esperava um novo avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de saldo positivo de 202.132 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 140.900 a 269.201 vagas em agosto.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 1.599.918 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 2.179.740 postos formais. A queda é de 26,6%.

Setores

A abertura líquida das vagas em setembro foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 98.206 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 43.465 vagas.

Já a indústria geral criou 43.214 vagas em setembro, enquanto houve um saldo de 20.941 contratações na construção civil. Na agropecuária, foram criadas outras 20.941 vagas no mês.

No nono mês do ano, as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com a abertura de 47.306 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi do Acre, que registrou abertura de 360 vagas em setembro.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.032,07 em setembro, ante R$ 2.040,14 registrado em agosto. Comparado ao mês anterior, houve recuo de R$ 8,07 no salário médio de admissão.

Estados

Segundo o ministério, todas as 27 unidades federativas registraram saldo positivo na criação de empregos. São Paulo teve o maior número de postos: 47.306 vagas (+0,35%). O Acre, por sua vez, foi o Estado que teve o menor crescimento do saldo (360 postos, +0,37%).

Salário médio

O salário médio de admissão foi de R$ 2.032,07 em setembro. O resultado representou uma variação negativa de R$ 8,07 em relação a agosto, considerando o valor corrigido pela inflação (R$ 2.040,14).

