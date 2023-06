Economia Brasil abre mais de 155 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Foto: César Lopes/PMPA

O Brasil criou 155,27 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio. O número é resultado de 2 milhões de contratações e 1,844 milhão de demissões no período.

Apesar do saldo positivo, o resultado é 44% menor do que o verificado no mesmo mês do ano passado, quando foram criadas 277,7 mil vagas. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho.

De janeiro a maio, o saldo de empregos criados no País ficou positivo em 865,36 mil vagas, resultado de 9,96 milhões de admissões e 9,1 milhões de desligamentos. O número representa recuo de 21,5% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram criadas 1,1 milhão de vagas com carteira assinada.

Setores e regiões

Os números do Caged mostram que foram criados empregos formais em todos os setores da economia em maio, com 83,91 mil vagas no setor de serviços; 8,42 mil na indústria; 27,95 mil na construção civil; 15,41 mil no comércio; e 19,55 mil na agropecuária.

Por região, os dados também são positivos em todo o País, com destaque para as 102,74 mil vagas criadas no Sudeste. No Nordeste, foram abertas 14,68 mil; no Centro-Oeste, 14,47 mil; no Norte, 12,62 mil; e no Sul, 8,87 mil.

