População cresceu 0,76% em relação a 2019. São Paulo segue na liderança, com 46,289 milhões de pessoas

A população brasileira foi estimada em 211,7 milhões de habitantes em 5.570 municípios, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2020 e foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27).

O número representa um aumento de 0,76% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2019, o IBGE estimou um total de 210,1 milhões de pessoas.

São Paulo permanece na frente como a unidade da federação com mais habitantes: 46,289 milhões de pessoas. Ano passado, a população paulista era de 45,9 milhões. Na sequência, os Estados mais populosos são Minas Gerais (21,292 milhões) e Rio de Janeiro (17,366 milhões).

Já Roraima tema menor população: 631.181. As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Confira o ranking da população dos Estados:

São Paulo: 46.289.333

Minas Gerais: 21.292.666

Rio de Janeiro: 17.366.189

Bahia: 14.930.634

Paraná: 11.516.840

Rio Grande do Sul: 11.422.973

Pernambuco: 9.616.621

Ceará: 9.187.103

Pará: 8.690.745

Santa Catarina: 7.252.502

Maranhão: 7.114.598

Goiás: 7.113.540

Amazonas: 4.207.714

Espírito Santo: 4.064.052

Paraíba: 4.039.277

Rio Grande do Norte: 3.534.165

Mato Grosso: 3.526.220

Alagoas: 3.351.543

Piauí: 3.281.480

Distrito Federal: 3.055.149

Mato Grosso do Sul: 2.809.394

Sergipe: 2.318.822

Rondônia: 1.796.460

Tocantins: 1.590.248

Acre: 894.470

Amapá: 861.773

Roraima: 631.181