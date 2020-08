A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (26) o projeto que determina o afastamento de grávidas do trabalho presencial enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O texto segue para o Senado. Pela proposta, a empregada gestante poderá cumprir as atividades à distância, por meio de teletrabalho.

Ao apresentar a proposta, a deputada Perpétua de Almeida (PCdoB-AC) citou um estudo publicado no periódico médico International Journal of Gynecology and Obstetrics, segundo o qual 124 mulheres gestantes ou no período do puerpério morreram de Covid-19 no Brasil.

Esse número representa 77% das mortes registradas no mundiais (160). Ou seja, morreram mais mulheres grávidas ou no pós-parto no Brasil do que em todos os outros países somados.

A relatora, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), destacou que para conter a disseminação da doença é preciso evitar o contato entre pessoas. “Além de lutar pela adoção de medidas relacionadas ao acesso das gestantes a serviços de saúde adequados, entendemos que, com urgência, deve-se diminuir o risco de que elas sejam infectadas pelo novo coronavírus”, afirmou.