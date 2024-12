Economia Brasil atinge recorde na entrada de turistas estrangeiros

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Número deve ser alcançado nesta segunda-feira (30), superando a marca de 6,6 milhões de visitantes internacionais em 2018

O Brasil deve alcançar, nesta segunda-feira (30), um novo recorde anual na entrada de turistas estrangeiros no País.

Até este domingo (29), o Ministério do Turismo contabilizava a chegada de 6,607 milhões de viajantes internacionais que escolheram destinos brasileiros para negócios ou lazer.

O recorde foi verificado em 2018, quando o fluxo atingiu 6,621 milhões de turistas. A média diária de entradas, em pleno verão, permitirá superar essa marca nas próximas horas. Com esse avanço, o Brasil se aproxima da meta do PNT (Plano Nacional de Turismo), que prevê atingir 8,1 milhões de turistas estrangeiros em 2027.

Para o ministro Celso Sabino, o desempenho confirma a maturidade do setor para atrair visitantes internacionais, com números superiores aos registrados nos anos de Copa do Mundo (2014) e de Olimpíadas (2016) no Brasil.

“É um momento histórico. O governo do presidente Lula demonstra, mais uma vez, que o Brasil está de volta e a pleno vapor”, disse Sabino. “Celebramos esse momento e já estamos trabalhando para outro recorde em 2025”, acrescentou o ministro.

Até novembro, os argentinos lideravam o volume de visitantes internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1,7 milhão de “hermanos” já haviam desembarcado no país até o fim do mês passado. Os Estados Unidos ocupavam a segunda posição, com 640 mil turistas. Já os vizinhos Chile, Paraguai e Uruguai haviam mandado 1,331 milhão de visitantes.

