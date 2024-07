Saúde Brasil bate recorde de internações de bebês com problemas pulmonares

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 153 mil internações de bebês menores de 1 ano por problemas respiratórios em 2023. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 153 mil internações de bebês menores de 1 ano por problemas respiratórios em 2023, o equivalente a 419 hospitalizações por dia. Trata-se do maior número registrado nos últimos 15 anos. Agora, profissionais de saúde da cidade de São Paulo ain da relatam um aumento nos casos de pneumonia no Município, com destaque para um tipo específico da doença, conhecido como pneumonia atípica ou “silenciosa”.

Os dados sobre doenças como pneumonia, bronquite e bronquiolite, do ano passado, integram um levantamento do Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância), iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Faculdade de Medicina de Petrópolis (Unifase).

Para a infectologista Rosana Richtmann, há diversos fatores que contribuem para essa alta nos números, entre eles a pandemia de covid-19. Isso porque, como muitos bebês que nasceram durante o período de isolamento social não tiveram contato com os vírus que circulam pelo ar, há um acúmulo de crianças que vão ter a primeira infecção agora.

“Toda vez que há uma pandemia, esperamos um acúmulo do número de casos de bebês com problemas respiratórios nos anos seguintes. Aquelas crianças da geração de 2020 e 2021 não criaram anticorpos para vírus extremamente comuns, como o sincicial respiratório (VSR), Influenza e o próprio SARS-CoV-2. Então chega em 2022 e, principalmente, em 2023 e há um acúmulo da coorte das crianças que estão nascendo e aquelas que também estão fazendo seu primeiro contato com o vírus”, explica.

Além disso, a especialista destaca as condições climáticas favoráveis para o aumento de infecções respiratórias. As queimadas e outras formas de poluição do ar irritam as vias aéreas das crianças e facilitam as infecções por vírus e bactérias. E o frio também está relacionado à sobrevida de microrganismos, que se replicam de maneira mais eficaz.

Não à toa, o estudo do Observa Infância mostrou que as regiões Sul, onde as temperaturas são mais baixas, e Centro-Oeste, onde há alta incidência de queimadas, foram as que apresentaram as maiores taxas de internação.

“Houve um aumento no atendimento de pacientes com pneumonia grave no Hospital 9 de Julho, Hospital Santa Paula e Hospital Brasília, que pode estar relacionado à pneumonia atípica, chamada popularmente de silenciosa, com sintomas não usuais, podendo atrasar o diagnóstico e a procura pelo serviço de saúde, levando ao agravamento.” informa a Dasa, rede da qual os hospitais fazem parte.

Já no Hospital Infantil Sabará, o aparecimento de casos desse tipo de pneumonia, que é causado pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, tem sido observado pela equipe médica desde outubro, segundo Miriam Eller, pneumologista pediátrica da instituição. Ainda de acordo com a médica, houve um aumento importante nos últimos meses.

Com relação às notificações da doença na capital, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo explica que não há registros detalhados sobre cada tipo de pneumonia, incluindo a silenciosa. No entanto, pode ser percebido o aumento de casos da doença em geral, especialmente entre crianças.

Segundo a pasta, nos últimos meses, houve um aumento gradual de atendimentos por pneumonia no pronto atendimento de pediatria do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Até junho deste ano, foram realizados 675 atendimentos. Para ter ideia, enquanto em fevereiro foram feitos 42 acompanhamentos, no mês seguinte o número subiu para 129, mantendo-se em alta. No mês passado, por exemplo, foram 167 atendimentos.

A título de comparação, até junho de 2023, haviam sido registrados 495 atendimentos. Apesar dos dados, a secretaria reforça que, com a chegada do outono e inverno, há sempre uma tendência de aumento da incidência de doenças respiratórias, como resfriado, gripe, sinusite, otite e pneumonia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/brasil-bate-recorde-de-internacoes-de-bebes-com-problemas-pulmonares/

Brasil bate recorde de internações de bebês com problemas pulmonares

2024-07-17