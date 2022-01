No relatório da Transparência Internacional, as maiores pontuações foram alcançadas por Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, com 88 pontos cada. Na sequência, apareceram Noruega, Singapura e Suécia (85 pontos).

Já as piores avaliações foram registradas por Venezuela (14 pontos), Somália e Síria (13 pontos) e Sudão do Sul (11 pontos).

A Transparência Internacional afirmou que o Brasil está “estagnado em um patamar muito ruim em relação à percepção da corrupção no setor público” e apontou que as ações do governo federal, do Congresso Nacional e do Judiciário “levaram a retrocessos no arcabouço legal e institucional anticorrupção do País”.

Segundo a organização, o Índice de Percepção da Corrupção, produzido desde 1995, é a “referência mais utilizada no planeta por tomadores de decisão dos setores público e privado para avaliação de riscos e planejamento de suas ações”.