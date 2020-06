Saúde Brasil chega a 1,1 milhão de casos e 51,2 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Até o momento, 571.649 pacientes foram recuperados. Foto: Reprodução Até o momento, 571.649 pacientes foram recuperados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil teve 654 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24h, de acordo com atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira (22). Com esse acréscimo às estatísticas, o País chegou a 51.217 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus. A atualização diária traz um aumento de 1,1% no número de óbitos em relação a domingo (21), quando o total estava em 50.617. O balanço também teve 21.432 novos casos registrados, totalizando 1.106.470. O acréscimo de pessoas infectadas marcou uma variação de 1,9% sobre o número de domingo, quando os dados do ministério registravam 1,085 milhão de pessoas infectadas. Do total, 483.550 pacientes estão em observação, 571.649 foram recuperados e 3.912 mortes estão em investigação.

Os Estados com maior número de óbitos são São Paulo (12.634), Rio de Janeiro (8.933), Ceará (5.604), Pará (4.605) e Pernambuco (4.252). Também apresentam altos índices de vítimas da pandemia os estados do Amazonas (2.671), Maranhão (1.760), Bahia (1.441), Espírito Santo (1.362), Alagoas (903) e Paraíba (784).

Os Estados com mais casos confirmados da doença são São Paulo (221.973), Rio de Janeiro (97.572), Ceará (94.158), Pará (86.020) e Maranhão (70.689).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde